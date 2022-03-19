Українська розвідка оприлюднила список російських окупантів із Дагестану

16:20 18 березня Київ, Україна





Список опублікований на



Розвідка звинуватила військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан у скоєнні військових злочинів проти народу України. Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило список з понад 3,3 тисячі російських окупантів зі 136 окремої мотострілецької бригади, що дислокується в м. Буйнакськ Республіки Дагестан Список опублікований на сторінці відомства.Розвідка звинуватила військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан у скоєнні військових злочинів проти народу України.

"Кожен українець має знати їхні імена", – прокоментували вони.

Це формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії.



У відомстві наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності.