Українська розвідка оприлюднила список російських окупантів із Дагестану

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило список з понад 3,3 тисячі російських окупантів зі 136 окремої мотострілецької бригади, що дислокується в м. Буйнакськ Республіки Дагестан.
Список опублікований на сторінці відомства.
Розвідка звинуватила військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан у скоєнні військових злочинів проти народу України.
Список опублікований на сторінці відомства.
Розвідка звинуватила військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан у скоєнні військових злочинів проти народу України.
Це формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії.
У відомстві наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності.
У відомстві наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності.
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