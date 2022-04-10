Українська поліція отримала в подарунок 18 службових автомобілів

15:59 20 листопада Київ, Україна

Як міжнародну допомогу в реорганізації територіальних підрозділів Нацполіції, дев'ять областей України отримали 18 поліційних автомобілів.



Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.



"Зокрема, транспорт отримають мобільні групи з протидії домашньому насильству і поліціянти офіцери громад в Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській та Хмельницькій областях", - повідомляє пресслужба Нацполіції.



Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що отримані автомобілі допоможуть поліціянтам краще і оперативніше реагувати на заяви та виклики громадян.



"Одне з пріоритетних завдань поліції - це поліпшення реагування на заяви і повідомлення громадян, в тому числі - протидія домашньому насильству. Уже в рамках реорганізації територіальних підрозділів Нацполіції ми створюємо структурні підрозділи протидії домашньому насильству", - зазначив Фацевич.