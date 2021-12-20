Українська поетеса Ліна Костенко відзначає свій 91-й день народження

11:57 19 березень Київ, Україна

Сьогодні, 19 березня, геніальній українській поетесі і письменниці Ліні Костенко виповнився 91 рік.

Ліну Василівну по праву вважають однією із знакових фігур в Україні. Вона є лауреатом Шевченківської премії - її поетеса отримала в 1987 році за роман "Маруся Чурай" і Премії Антоновича (в 1989-му). Свого часу Костенко відмовилася від звання Героя України.



За останні роки громадянська лірика Костенко набула для читачів нових фарб і популярність віршів багато в чому пов'язана з трагічними подіями Революції Гідності. В цей час Ліну Костенко збираються номінувати на Нобелівську премію - таке рішення вже підтримав Комітет ВР з питань інформаційної та гуманітарної політики.



Ліна Костенко є беззаперечним моральним авторитетом для багатьох українців, оскільки не йшла на компроміси з владою. Через безкомпромісність і неабияку сміливість її прозвали залізною жінкою. "Не боюсь донощика в трактирі, бо все кажу в очі королю", - якось написала Ліна Костенко.



