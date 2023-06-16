Українська громада в Австралії провела мітинг проти екоциду рф в Україні

10:56 13 червня Київ, Україна

Українська громада Австралії у відповідь на підрив рашистами Каховської ГЕС провела акції у низці міст, щоб засудити російський тероризм та екоцид в Україні.



Про це у Facebook повідомив Союз українських організацій в Австралії (Australian Federation of Ukrainian Organisations – AFUO).

«На мітингах українці говорили про втрату будинків свого дитинства через повінь у Херсоні. Інші відчайдушно хвилювалися за рідних та друзів на окупованих територіях, як Олешки, які розповіли їм, що російські окупанти забрали рятувальні човни та не роблять жодних зусиль, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні.

Учасники акцій одностайно висловили впевненість, що росія має бути переможеною. Україна має перемогти заради глобальної безпеки.

З початком контрнаступу AFUO закликає уряд Австралії допомогти Україні шляхом надання Bushmasters, Hawkeis та іншої військової допомоги.