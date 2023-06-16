Українська громада в Австралії провела мітинг проти екоциду рф в Україні

Українська громада Австралії у відповідь на підрив рашистами Каховської ГЕС провела акції у низці міст, щоб засудити російський тероризм та екоцид в Україні.
Про це у Facebook повідомив Союз українських організацій в Австралії (Australian Federation of Ukrainian Organisations – AFUO).
Про це у Facebook повідомив Союз українських організацій в Австралії (Australian Federation of Ukrainian Organisations – AFUO).
Учасники акцій одностайно висловили впевненість, що росія має бути переможеною. Україна має перемогти заради глобальної безпеки.
З початком контрнаступу AFUO закликає уряд Австралії допомогти Україні шляхом надання Bushmasters, Hawkeis та іншої військової допомоги.
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