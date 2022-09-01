Українська стрічка про матерів українських захисників перемогла на кінофестивалі у Гонконгу

16:43 05 серпня Київ, Україна





Організатори фестивалю наголосили, що були вражені фільмом «до глибини душі». Стрічка змагалася з кінороботами з Німеччини, Японії, Китаю, Індії, США та Гонконгу.



В основі фільму – історії жінок, сини яких воювали за Україну у 2014 році: «У пошуках сина-льотчика, чий літак був збитий над окупованою територією, мати потрапляє у чужий та агресивний світ ненависті та страждання. У цьому пеклі вона шукає сина і, маючи в серці велике кохання та милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай та біль перероджуються у вічний материнський дух землі, який повертає синів додому – живих чи мертвих». Українська стрічка «Мати апостолів» про матерів українських захисників перемогла на кінофестивалі в Гонконгу (Asia Film Art, або AFAIFF), повідомляє Держкіно.Організатори фестивалю наголосили, що були вражені фільмом «до глибини душі». Стрічка змагалася з кінороботами з Німеччини, Японії, Китаю, Індії, США та Гонконгу.В основі фільму – історії жінок, сини яких воювали за Україну у 2014 році: «У пошуках сина-льотчика, чий літак був збитий над окупованою територією, мати потрапляє у чужий та агресивний світ ненависті та страждання. У цьому пеклі вона шукає сина і, маючи в серці велике кохання та милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай та біль перероджуються у вічний материнський дух землі, який повертає синів додому – живих чи мертвих».

Режисер фільму – Заза Буадзе. Стрічку створила кінокомпанія «Студія «Золоте Руно» за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.



Міжнародний кінофестиваль Asia Film Art (AFAIFF) вчетверте проходить у Гонконгу та представляє новаторських кінематографістів з усього світу. Організаторами заходу є Hong Kong Film Art Association та Macau Film Art Association.



Українська стрічка "Мати апостолів" перемогла також на іспанському кінофестивалі Calella Film Festival.