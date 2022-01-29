Українська група поліпшила позицію в рейтингу учасників Євробачення-2021

10:01 11 травень Київ, Україна





Про це свідчать оновлені дані букмекерського прогнозу на сайті Eurovisionworld.



Відзначимо, що після першої репетиції на арені Ahoy в Роттердамі рейтинг почав швидко змінюватися і трійка лідерів тепер виглядає так: Франція (ймовірність перемоги 18%), Мальта (16%), Швейцарія (13%).



Україна посідає дев'яте місце в прогнозі з шансами на перемогу в 2%.



Репетиційний виступ Go_A з піснею Шум сколихнув мережу і зібрав безліч захоплених реакцій. Після першої репетиції групи Go_A на сцені в Роттердамі українці потрапили в топ-10 і зараз займають дев'яту позицію рейтингу.Про це свідчать оновлені дані букмекерського прогнозу на сайті Eurovisionworld.Відзначимо, що після першої репетиції на арені Ahoy в Роттердамі рейтинг почав швидко змінюватися і трійка лідерів тепер виглядає так: Франція (ймовірність перемоги 18%), Мальта (16%), Швейцарія (13%).Україна посідає дев'яте місце в прогнозі з шансами на перемогу в 2%.Репетиційний виступ Go_A з піснею Шум сколихнув мережу і зібрав безліч захоплених реакцій.

Разом з українським гуртом на сцені Євробачення-2021 репетирували представники восьми країн: Кіпру, Хорватії, Мальти, Румунії, Ізраїлю, Норвегії, Азербайджану та Бельгії.



За даними Escxtra, представники європейської преси визнали виступ українського колективу кращим.