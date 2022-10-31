Українська енергосистема "поранена", їй треба більше спокою та менше навантажень - Укренерго

Економія електроенергії в Україні стане викликом мирним жителям на весь опалювальний сезон.
Про це у неділю, 30 жовтня, заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.
Про це у неділю, 30 жовтня, заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.
Кудрицький зазначив, що для того, щоб економити, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, достатньо:
- не вмикати світло у порожніх приміщеннях;
- користуватися лише одним енергоємним приладом одночасно;
- користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23.00 години, коли навантаження на енергосистему падає.
За його словами, це стосується і електроопалення, теплої підлоги в приватних будинках.
При цьому він припустив, що атаки росіян на енергооб'єкти продовжаться і взимку.
При цьому він припустив, що атаки росіян на енергооб'єкти продовжаться і взимку.
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