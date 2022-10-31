Українська енергосистема "поранена", їй треба більше спокою та менше навантажень - Укренерго

08:12 31 жовтня Київ, Україна

Економія електроенергії в Україні стане викликом мирним жителям на весь опалювальний сезон.



Про це у неділю, 30 жовтня, заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з живим організмом. Їй треба більше спокою та менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції та пошкоджені електростанції", - зазначив він.

Кудрицький зазначив, що для того, щоб економити, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, достатньо:

не вмикати світло у порожніх приміщеннях;

користуватися лише одним енергоємним приладом одночасно;

користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23.00 години, коли навантаження на енергосистему падає.

За його словами, це стосується і електроопалення, теплої підлоги в приватних будинках.



При цьому він припустив, що атаки росіян на енергооб'єкти продовжаться і взимку.