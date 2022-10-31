Українська енергосистема "поранена", їй треба більше спокою та менше навантажень - Укренерго

08:12 31 жовтня Київ, Україна

Економія електроенергії в Україні стане викликом мирним жителям на весь опалювальний сезон.

Про це у неділю, 30 жовтня, заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.
 
"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з живим організмом. Їй треба більше спокою та менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції та пошкоджені електростанції", - зазначив він.
 
Кудрицький зазначив, що для того, щоб економити, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, достатньо:
  • не вмикати світло у порожніх приміщеннях;
  • користуватися лише одним енергоємним приладом одночасно;
  • користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23.00 години, коли навантаження на енергосистему падає.
За його словами, це стосується і електроопалення, теплої підлоги в приватних будинках.

При цьому він припустив, що атаки росіян на енергооб'єкти продовжаться і взимку.
 
"Треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики", - додав голова правління Укренерго.