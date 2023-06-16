Українська армія отримала 500 дронів "Пегас" із функцією FPV

15:07 30 травня Київ, Україна

Українські бійці отримали 500 дронів "Пегас" з функцією FPV та успішно застосували їх у бойових умовах, знищивши десятки ворожих об'єктів.



Цю інформацію про передачу та ефективність дронів опублікував Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій та міністр цифрової трансформації, у своєму повідомленні у Телеграм.



Компанія Everstake, що спеціалізується на блокчейні, поставила 500 FPV-дронів "Пегас" для української армії.



Ці безпілотники були розподілені між 13 підрозділами Сил оборони України, і деякі з них вже успішно застосовувалися у знищенні ворожих об'єктів.



Михайло Федоров підкреслив, що FPV-дрони є конкурентною перевагою на полі бою, здатною наздогнати та знищити майже будь-яку мету, а також сприяти збереженню життів українських воїнів.



Проєкт "Армія дронів" був запущений у липні 2022 року та передбачає системну закупівлю, ремонт дронів, а також навчання фахівців у цій галузі в рамках комплексної програми, розробленої Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації.