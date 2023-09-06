Українська 47-а бригада евакуювала жителів із Роботиного на бронетехніці

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Telegram, що українські захисники з 47-ї бригади з боєм увійшли до села Роботине у Запорізькій області та евакуювали мирних мешканців на бронетранспортерах БМП Бредлі.
Маляр додала, що захисники виконують планову бойову роботу та знищують ворога.
У відповідь росіяни безперервно обстрілюють село Роботине з артилерії. Там тривають бої.
Захисники 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" також опублікували відео евакуації цивільних із села на Мелітопольському напрямку.
Бійці повідомили, що за 2 місяці запеклих боїв вони змогли прорвати багатоешелонну лінію оборони окупантів.
Маляр додала, що захисники виконують планову бойову роботу та знищують ворога.
У відповідь росіяни безперервно обстрілюють село Роботине з артилерії. Там тривають бої.
Захисники 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" також опублікували відео евакуації цивільних із села на Мелітопольському напрямку.
Бійці повідомили, що за 2 місяці запеклих боїв вони змогли прорвати багатоешелонну лінію оборони окупантів.
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