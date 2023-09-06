Українська 47-а бригада евакуювала жителів із Роботиного на бронетехніці

12:42 22 серпня Київ, Україна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Telegram, що українські захисники з 47-ї бригади з боєм увійшли до села Роботине у Запорізькій області та евакуювали мирних мешканців на бронетранспортерах БМП Бредлі.



Маляр додала, що захисники виконують планову бойову роботу та знищують ворога.



У відповідь росіяни безперервно обстрілюють село Роботине з артилерії. Там тривають бої.



Захисники 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" також опублікували відео евакуації цивільних із села на Мелітопольському напрямку.



Бійці повідомили, що за 2 місяці запеклих боїв вони змогли прорвати багатоешелонну лінію оборони окупантів.