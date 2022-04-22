Українка увійшла в список найвпливовіших жінок за версією BBC

21:35 24 листопада Київ, Україна

Творець агростартапа Flurosat Анастасія Волкова заслужено посіла місце в списку впливових і надихаючих жінок року за версією ВВС.



За допомогою агростартапа фермери отримують інформацію про стан їхнього врожаю, а також корисні поради.

"Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися з урожаєм", - йдеться в повідомленні.

Аграрії можуть отримати поради по поливу, використанню добрив, а також прогнози по прибутковості поля. Крім того, Flurosat може виявити потенційні проблеми з урожаєм задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком.



В цей час послугами стартапу української підприємниці користуються понад тисяча компаній з 15 країн світу.



Відомо, що Анастасія Волкова вчилася в Національному авіаційному університеті в Києві, потім отримала ступінь магістра у Варшавському технологічному університеті. П'ять років тому українка переїхала до Австралії. Там в 2018 році вона захистила докторську дисертацію і створила свій проєкт Flurosat.