Українка Катаріна Завацька програла в першому колі US Open

08:13 01 вересень Київ, Україна

Катаріна Завацька програла в матчі першого кола US Open і покинула турнір.

На цій стадії українці протистояла Олена Рибакіна з Казахстану.

Суперниця Завацької почала дуже активно атакувати українку з самого початку зустрічі, чому вона не завжди могла протистояти. За весь поєдинок українка не мала жодного брейкпойнта.



Дебютний матч українки на Відкритому чемпіонаті США з тенісу завершився за результатами двох сетів з рахунком 3: 6, 0: 6.



US Open. Перше коло

Катаріна Завацька (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 3: 6, 0: 6



Раніше на US Open завершили боротьбу Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, яка знялася з турніру.