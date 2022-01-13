Українка Катаріна Завацька програла в першому колі US Open

Катаріна Завацька програла в матчі першого кола US Open і покинула турнір.
На цій стадії українці протистояла Олена Рибакіна з Казахстану.
Суперниця Завацької почала дуже активно атакувати українку з самого початку зустрічі, чому вона не завжди могла протистояти. За весь поєдинок українка не мала жодного брейкпойнта.
Дебютний матч українки на Відкритому чемпіонаті США з тенісу завершився за результатами двох сетів з рахунком 3: 6, 0: 6.
US Open. Перше коло
Катаріна Завацька (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 3: 6, 0: 6
Раніше на US Open завершили боротьбу Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, яка знялася з турніру.
На цій стадії українці протистояла Олена Рибакіна з Казахстану.
Суперниця Завацької почала дуже активно атакувати українку з самого початку зустрічі, чому вона не завжди могла протистояти. За весь поєдинок українка не мала жодного брейкпойнта.
Дебютний матч українки на Відкритому чемпіонаті США з тенісу завершився за результатами двох сетів з рахунком 3: 6, 0: 6.
US Open. Перше коло
Катаріна Завацька (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 3: 6, 0: 6
Раніше на US Open завершили боротьбу Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, яка знялася з турніру.
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