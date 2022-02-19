Українець встановив нацрекорд за кількістю сходжень на Еверест

23 травня на Еверест - найвищу вершину планети, піднявся Валентин Сипавін з міста Харків, встановивши нацрекорд за кількістю сходжень.
Разом з ним вершину світу підкорила альпіністка з Дніпра - Ірина Караган. Для Ірини це перше сходження на восьмитисячник, при цьому вона стала четвертою українкою, яка побувала на вершині Евересту (раніше до неї сходження здійснювали: Ірина Галай та Тетяна Яловчак, обидві в 2016 році і в 2019 році - Оксана Літинська, вона піднімалася як громадянка Великобританії (маючи подвійне громадянство).
Валентин Сипавін тим самим встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест - це його вже четверте сходження і перше, здійснене з південного, непальського боку (раніше він побував на вершині в 2017, 2018 і 2019 роках).
Сходження проходило з південного, непальського боку по стандартному маршруту з використанням кисневих балонів і допомогою шерпів.
Таким чином, доповнюючи статистику українських сходжень на вершину світу, можна відзначити, що за всю історію на вершині побувало 29 українців (включаючи чотирьох жінок), які здійснили 35 успішних сходжень!
Таким чином, доповнюючи статистику українських сходжень на вершину світу, можна відзначити, що за всю історію на вершині побувало 29 українців (включаючи чотирьох жінок), які здійснили 35 успішних сходжень!
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