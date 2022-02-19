Українець встановив нацрекорд за кількістю сходжень на Еверест

16:01 24 травень Київ, Україна

23 травня на Еверест - найвищу вершину планети, піднявся Валентин Сипавін з міста Харків, встановивши нацрекорд за кількістю сходжень.

Разом з ним вершину світу підкорила альпіністка з Дніпра - Ірина Караган. Для Ірини це перше сходження на восьмитисячник, при цьому вона стала четвертою українкою, яка побувала на вершині Евересту (раніше до неї сходження здійснювали: Ірина Галай та Тетяна Яловчак, обидві в 2016 році і в 2019 році - Оксана Літинська, вона піднімалася як громадянка Великобританії (маючи подвійне громадянство).



Валентин Сипавін тим самим встановив національний рекорд за кількістю сходжень на Еверест - це його вже четверте сходження і перше, здійснене з південного, непальського боку (раніше він побував на вершині в 2017, 2018 і 2019 роках).

Сходження проходило з південного, непальського боку по стандартному маршруту з використанням кисневих балонів і допомогою шерпів.



Таким чином, доповнюючи статистику українських сходжень на вершину світу, можна відзначити, що за всю історію на вершині побувало 29 українців (включаючи чотирьох жінок), які здійснили 35 успішних сходжень!