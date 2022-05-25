Українець став першим сноубордистом, який виконав надскладний трюк

20:36 22 грудня Київ, Україна

Український спортсмен Сергій Барковський став переможцем в номінації "Кращий трюк" на змаганнях зі сноуборду "Дабл Трипл Snow Fest 2020".

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Він першим в світі виконав трюк бекфліп-воллрайд-бекфліп (Ваckflip-Wallride-Backflip). Бекфліп - це сальто назад, воллрайд - проїзд по вертикальній стіні. Як це виглядає "в зв'язці", зрозуміло з відео:

Продемонструвавши новий елемент, сноубордист Барковський з Дніпра став переможцем змагань в номінації "Кращий трюк". А лижник Олександр Старчевський з Києва посів третє місце в категорії Freeski Jib.



Змагання проходили в Києві в сноупарку біля Арки дружби народів 19 і 20 грудня. У заході взяли участь 78 спортсменів з 18 країн.



Призовий фонд заходу склав 10 тисяч євро. І хоча лідерами за кількістю нагород стали чеські, нідерландські та американські спортсмени, українці здобули дві нагороди.