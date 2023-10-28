Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих захисників

27 жовтня, за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих захисників України.
Про це повідомили у Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими.
Як зазначається, ЗСУ забезпечать "належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації та проведення слідчих дій та судових експертиз".
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