Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих захисників

15:37 27 жовтня Київ, Україна

27 жовтня, за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих захисників України.

Про це повідомили у Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими.



Як зазначається, ЗСУ забезпечать "належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації та проведення слідчих дій та судових експертиз".