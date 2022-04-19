Україні не вдалося погодити з окупантами гумкоридори на сьогодні

10:25 19 квітня Київ, Україна

Віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що гуманітарні коридори 19 квітня не відкриються.

Про це вона написала у Facebook.



Верещук зазначила, що продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.



"Щодо Маріуполя: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні переговори про відкриття гуманітарних коридорів у Херсонській та Харківській областях", - уточнила віце-прем'єр.



Нагадаємо, вже третій день українській стороні не вдається домовитися з РФ про організацію евакуації з регіонів, де йдуть бойові дії.



Укрзалізниця у вівторок, 19 квітня, анонсувала два евакуаційні потяги з Луганської та Донецької областей: №45 Лозова – Ужгород та №233 Покровськ – Чоп.



Точний час відправки можна дізнатися на вокзалі та за допомогою гарячої лінії 0 800 503 111.