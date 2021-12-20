Україні загрожує дефіцит питної води

19:27 22 березень Київ, Україна

У Держекоінспекції повідомили, що згідно з дослідженнями, в Україні протягом 30 років почнеться дефіцит питної води.

"Протягом 2020 ДЕІ склала 3777 протоколів про адміністративні правопорушення в сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 млн гривень збитків", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ситуація з питною водою погіршується через скидання небезпечних речовин, недостатньо очищених стоків і засмічення річок.



Так, в службі наводять дані метеорологів, згідно з якими концентрація токсичних сполук в річках в 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.

"Тому, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - заявив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

У зв'язку з цим він закликав зробити пріоритетним захист водних ресурсів України.