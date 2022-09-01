Українці значно скоротили споживання російського інформаційного контенту – опитування

17:39 24 серпня Київ, Україна

В Україні спостерігається різке зниження рівня споживання російського інформаційного контенту серед українців. Зокрема, більшість опитаних перестала слухати музику та дивитися серіали російського виробництва.



Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".



Примітно, що понад 40% опитаних взагалі перестали дивитися російські серіали, ще чверть не дивилися їх раніше і зараз не дивляться. Загалом майже 70% не дивилися російські серіали за останні пів року і ця цифра, за даними "Рейтингу", зросла втричі. Лише 15% опитаних продовжують дивитися російські серіали, як і раніше.



До початку повномасштабного вторгнення найчастіше російські серіали дивилися старші опитані жінки, жителі сходу та півдня. Сьогодні російські серіали дещо частіше дивляться представники середнього покоління та жінки.

Понад 40% опитаних взагалі перестали слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше і зараз не слухають. Загалом майже 60% не слухали російську музику за останні пів року, і ця цифра зросла майже вп'ятеро. Лише чверть продовжують слухати російську музику, як і раніше.



До 24 лютого російську музику слухали молодь та представники середнього покоління, чоловіки. Наразі значно відрізняються у частоті споживання представники молоді, середнього покоління та чоловіків (третина у цих категоріях надалі продовжують слухати музику російських виконавців).

Опитування проводилося 17-18 серпня 2022 року серед 1000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.