Українці за добу зібрали грошей на два «Байрактари»

Учасники ініційованої Сергієм Притулою акції «Народний Байрактар» зібрали 296 мільйонів гривень. З виділеними на проєкт коштами від фонду Притули виходить 366 мільйонів гривень.
Вчора вранці Притула оголосив збирання грошей на покупку трьох БПЛА Bayraktar. Було поставлено амбітну мету – зібрати 500 мільйонів гривень на тиждень. Перший внесок у розмірі $2 млн зробив його фонд із попередніх пожертв, ще $13 млн він попросив зібрати українців протягом тижня.
І вже сьогодні вранці Притула повідомив, що на 23 червня українці задонатили 296 млн грн – приблизно $8,4 млн.
І вже сьогодні вранці Притула повідомив, що на 23 червня українці задонатили 296 млн грн – приблизно $8,4 млн.
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