Українці за добу зібрали грошей на два «Байрактари»

17:35 23 червня Київ, Україна

Учасники ініційованої Сергієм Притулою акції «Народний Байрактар» зібрали 296 мільйонів гривень. З виділеними на проєкт коштами від фонду Притули виходить 366 мільйонів гривень.
 
Вчора вранці Притула оголосив збирання грошей на покупку трьох БПЛА Bayraktar. Було поставлено амбітну мету – зібрати 500 мільйонів гривень на тиждень. Перший внесок у розмірі $2 млн зробив його фонд із попередніх пожертв, ще $13 млн він попросив зібрати українців протягом тижня.

І вже сьогодні вранці Притула повідомив, що на 23 червня українці задонатили 296 млн грн – приблизно $8,4 млн.
"Приплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт, і сумарно отримуємо 366 000 000 гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два "Байрактари"!" – прозвітував волонтер і закликав українців натиснути, щоб зібрати гроші і на третій безпілотник.