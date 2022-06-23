Українці за добу зібрали грошей на два «Байрактари»

"Приплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт, і сумарно отримуємо 366 000 000 гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два "Байрактари"!" – прозвітував волонтер і закликав українців натиснути, щоб зібрати гроші і на третій безпілотник.