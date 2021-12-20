Українці за рік пандемії витратили близько 17 млрд грн заощаджень

21:18 31 березень Київ, Україна

Рік пандемії і карантинних обмежень позначився як на рівні доходів українців, так і на рівні їхніх витрат.

Про це свідчать попередні дані Держстату.



Так, за попередніми даними Держстату, доходи населення у 2020 році досягли 3 972,4 млрд грн.



Основну частку в структурі доходів в минулому році склала зарплата - 45,9% (1,823 млрд грн), прибуток і змішаний дохід - ще 17,9%. У той самий час значна частина припадала на соцдопомогу та інші одержані трансферти - 33,6% (тільки соцдопомога - 652,1 млрд грн, або 16,4% в структурі доходів).



При цьому витрати українців склали 3 989,4 млрд грн, а заощадження зменшилися на 17 млрд грн. Таким чином витрати перевищили доходи на таку суму.



Наявний дохід у розрахунку на одну людину в минулому році склав 73 355 грн.