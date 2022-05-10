Українці обрали нові назви для станцій метро у Києві

У Києві завершили онлайн-голосування за нову назву для п'яти станцій метро, повідомив начальник КП Київський метрополітен Віктор Брагінський.
У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.
Які нові назви обрали українці:
У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.
Які нові назви обрали українці:
Станція "Берестейська" має називатися "Бучанська";
Станція "Площа Льва Толстого" – назва "Василя Стуса";
"Героїв Дніпра" має стати "Героїв України";
"Мінська" має бути перейменована на станцію "Варшавська";
Станція "Дружби народів" має стати "Ботанічною".
Брагінський пообіцяв, що найближчим часом підготують проєкт рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради.
З пропозицією перейменувати п'ять станцій метро, назва яких пов'язана з росією чи білоруссю, виступив Віктор Брагінський. Відбір пропозицій нових назв проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, продовжувалося онлайн-голосування.
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