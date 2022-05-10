Українці обрали нові назви для станцій метро у Києві

16:56 10 травня Київ, Україна

У Києві завершили онлайн-голосування за нову назву для п'яти станцій метро, повідомив начальник КП Київський метрополітен Віктор Брагінський.

У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.

Які нові назви обрали українці:

Станція "Берестейська" має називатися "Бучанська";

Станція "Площа Льва Толстого" – назва "Василя Стуса";

"Героїв Дніпра" має стати "Героїв України";

"Мінська" має бути перейменована на станцію "Варшавська";

Станція "Дружби народів" має стати "Ботанічною".

Брагінський пообіцяв, що найближчим часом підготують проєкт рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради.

З пропозицією перейменувати п'ять станцій метро, назва яких пов'язана з росією чи білоруссю, виступив Віктор Брагінський. Відбір пропозицій нових назв проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, продовжувалося онлайн-голосування.