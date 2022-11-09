Українці обрали дизайн новорічної марки

Перше місце у всеукраїнському голосуванні за дизайн новорічної марки посів варіант "Роз'єднані війною". В Укрпошті кажуть, що його створила 11-класниця із Миколаєва Валерія Михайлова. На ескізі зображено дівчину та українського військового, які зустрічають свято нарізно.

"Багато сімей сьогодні не разом, багато сімейних традицій буде порушено цього року і багато хто зустріне цей Новий рік не під ялинкою з сім'єю і коханими, а з побратимами під обстрілами ворога. Саме тому ця ілюстрація викликала більше емоцій та емпатії”.

Новий рік – це ще один часовий кордон, який віддалить українців від ворога на сотні тисяч світлових років. А ще принесе надію, бо у 2023 у нас буде набагато історичніша дата – день, коли ми переможемо.



А тому мені дуже хочеться, щоб ця різдвяна та новорічна марка стала для вас ще одним символом незламності та нагадуванням про те, що ми вистоїмо, незважаючи ні на що, і піднімемо зі світлом чи без нього 31 грудня келих за нашу перемогу!", - написав голова Укрпошти Ігор Смілянський.