Українці обрали членів журі нацвідбору на Євробачення-2023

12:10 07 листопада Київ, Україна

З 31 жовтня до 7 листопада продовжувалося голосування за членів журі Національного відбору "Євробачення-2023" у додатку "Дія". Зрештою оголосили трьох переможців, які набрали більше голосів.



Українці могли обрати серед 9 кандидатів – усі вони або брали участь у "Євробаченні", або мають великий досвід на українській сцені, або знають, як працює конкурс та можуть об'єктивно оцінити учасників.



Згідно з рейтингом, до трійки музичного журі увійшли:

Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", доброволець 130-го батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "Антитіла";

Джамала, співачка та переможниця "Євробачення-2016", володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року;

Юлія Саніна, фронтвумен гурту "The Hardkiss", авторка пісень, композиторка. Була у журі та наставницею талант-шоу "X-Фактор", учасницею телешоу "Танці з зірками".

Участь в опитуванні взяли понад 500 тисяч користувачів.

Трьом переможцям голосування запропонують підписати угоду члена журі фіналу нацвідбору, після того вони офіційно приєднаються до команди. У випадку, якщо хтось із трьох із вагомих причин не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування.



Після підписання угоди трійку журі оголосять публічно. Фінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту у прямому ефірі. Список фіналістів буде оголошено не пізніше ніж 17 листопада, а до цього пройде прослуховування учасників лонгліста.



Зазначимо, 67-й пісенний конкурс "Євробачення" прийматиме Ліверпуль від імені України у травні наступного року. У конкурсі візьмуть участь 37 країн.