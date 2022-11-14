Українці втричі частіше одружувалися, ніж розлучалися, за час повномасштабної війни

Майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень, внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян упродовж березня-жовтня 2022 року, повідомили у Міністерстві юстиції.
Протягом березня-жовтня 2022 року одружилися 169 775 пар молодят, що на 6 131 більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
А кількість розірвань шлюбів за вісім місяців повномасштабного вторгнення становила 56 974, що майже на 22 000 менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, в Україні за перші пів року 2022 року зареєстрували рекордну кількість шлюбів – 103 903. Це на 21% більше, ніж за той же період 2021 року, і абсолютний рекорд за останні сім років.
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