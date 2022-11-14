Українці втричі частіше одружувалися, ніж розлучалися, за час повномасштабної війни

13:59 14 листопада Київ, Україна

Майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень, внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян упродовж березня-жовтня 2022 року, повідомили у Міністерстві юстиції.

"До речі, позитивна тенденція простежується й порівнюючи дані 2022 та 2021 років", - додали в Мін'юсті.

Протягом березня-жовтня 2022 року одружилися 169 775 пар молодят, що на 6 131 більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

А кількість розірвань шлюбів за вісім місяців повномасштабного вторгнення становила 56 974, що майже на 22 000 менше, ніж за аналогічний період минулого року.