Українці вперше в історії зможуть голосувати за представника "Євробачення" у "Дії"

15:01 01 грудня Київ, Україна

Про можливість голосувати за переможця Національного відбору на "Євробаченні-2023" у додатку "Дія" у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Незважаючи на наміри росії залякати та знищити все українське, ми активно розвиваємо та цифровізуємо культурну сферу. Адже культура є фундаментом сталого громадянського суспільства", – зазначив він.

Таким чином, обрати переможця Нацвідбору українці зможуть уперше в історії конкурсу.



Представник "Дії" Денис Іванов під час пресконференції зазначив, що голосування за членів журі було вдалим експериментом, тому за фіналістів зможуть проголосувати громадяни України віком понад 14 років і ті, які встановили додаток.



Як довго глядачі зможуть віддавати свої голоси, поки що невідомо, адже необхідно врахувати ситуацію з відсутністю електроенергії, щоб усі охочі могли долучитись.

"Маємо класні результати. У травні понад мільйон українців по всьому світу переглянули Євробачення в Дії. А вже у жовтні пів мільйона громадян обрали трійку журі Нацвідбору у додатку", – додав у посту Федоров.

Раніше Європейська мовна спілка (ЄМС) оголосила про зміни у голосуванні основного конкурсу.



Тепер країни-фіналісти будуть визначатися виключно на основі голосів глядачів, а також вперше в історії глядачі з країн, які не беруть участі в "Євробаченні", також зможуть проголосувати за свої улюблені пісні.



67-й пісенний конкурс "Євробачення" від імені України прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня наступного року.