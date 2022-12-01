Українці вперше в історії зможуть голосувати за представника "Євробачення" у "Дії"

Про можливість голосувати за переможця Національного відбору на "Євробаченні-2023" у додатку "Дія" у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Таким чином, обрати переможця Нацвідбору українці зможуть уперше в історії конкурсу.
Представник "Дії" Денис Іванов під час пресконференції зазначив, що голосування за членів журі було вдалим експериментом, тому за фіналістів зможуть проголосувати громадяни України віком понад 14 років і ті, які встановили додаток.
Як довго глядачі зможуть віддавати свої голоси, поки що невідомо, адже необхідно врахувати ситуацію з відсутністю електроенергії, щоб усі охочі могли долучитись.
Представник "Дії" Денис Іванов під час пресконференції зазначив, що голосування за членів журі було вдалим експериментом, тому за фіналістів зможуть проголосувати громадяни України віком понад 14 років і ті, які встановили додаток.
Як довго глядачі зможуть віддавати свої голоси, поки що невідомо, адже необхідно врахувати ситуацію з відсутністю електроенергії, щоб усі охочі могли долучитись.
Раніше Європейська мовна спілка (ЄМС) оголосила про зміни у голосуванні основного конкурсу.
Тепер країни-фіналісти будуть визначатися виключно на основі голосів глядачів, а також вперше в історії глядачі з країн, які не беруть участі в "Євробаченні", також зможуть проголосувати за свої улюблені пісні.
67-й пісенний конкурс "Євробачення" від імені України прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня наступного року.
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