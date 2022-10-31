Українці вперше можуть вибрати склад журі Нацвідбору на Євробачення

15:49 31 жовтня Київ, Україна

Глава української делегації на Євробачення Оксана Скибінська розповіла, що відсьогодні і до 7 листопада українці зможуть проголосувати за членів журі Національного відбору.



Голосування за кандидатів проходитиме у додатку "Дія". Вибрати українці зможуть із 9 кандидатів – усі вони або брали участь у Євробаченні, або мають великий досвід на українській сцені, або знають, як працює конкурс та можуть об'єктивно оцінити учасників.



Додаток "Дія" обрали, щоб забезпечити чесність та прозорість голосування, адже всі користувачі підтверджують особу документами.

"Накрутки голосів виключені, – каже Оксана Скібінська. – Там не буде роботів та маніпуляцій, і голосувати зможуть лише ті, хто зареєстрований”.

Принцип голосування пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі: "Все традиційно у кілька кліків. Заходьте до розділу "Послуги", натискаєте "Опитування" та обираєте свого кандидата. Три артисти з найбільшим рейтингом увійдуть до журі Нацвідбору".

Серед кандидатів:

Джамала, співачка та переможниця "Євробачення-2016";

DZIDZIO (Михайло Хома), співак, актор, кінорежисер, продюсер;

Тіна Кароль, співачка, композитор, Народна артистка України;

Злата Огневич, співачка, композитор;

Катерина Павленко, солістка гурту Go-A, фольклористка, сонграйтер;

Юлія Саніна, фронтвумен гурту "The Hardkiss", авторка пісень, композитор;

Костянтин Томільченко, креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу "Танцюють всі";

Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла";

Валерій Харчишин, рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка", актор театру та кіно, продюсер.

Фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту у прямому ефірі.

Список фіналістів буде оголошено не пізніше ніж 17 листопада, а до цього пройде прослуховування учасників лонгліста.



Зазначимо, 67-й пісенний конкурс "Євробачення" прийматиме Ліверпуль від імені України у травні наступного року. У конкурсі візьмуть участь 37 країн.