Українці в Туреччині можуть обміняти водійське посвідчення без іспитів

13:40 11 січня Київ, Україна

З 10 січня в Туреччині почала діяти угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водіїв між українською та турецькою сторонами, що дозволяє українцям обміняти посвідчення водія в Туреччині без складання іспитів.



Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, українці, які виїхали до Туреччини, можуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Така ж послуга доступна і туркам, які проживають в Україні та мають турецьке посвідчення водія. Угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.



Як обміняти посвідчення

Для обміну водійського посвідчення громадянам України, які проживають у Туреччині, можна звернутися до місцевих управлінь населення та надати документи, які вимагає турецька сторона. Громадянам Туреччини, які проживають в Україні, для обміну документів слід звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України і подати такі документи: