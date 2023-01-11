Українці в Туреччині можуть обміняти водійське посвідчення без іспитів

З 10 січня в Туреччині почала діяти угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водіїв між українською та турецькою сторонами, що дозволяє українцям обміняти посвідчення водія в Туреччині без складання іспитів.
Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, українці, які виїхали до Туреччини, можуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Така ж послуга доступна і туркам, які проживають в Україні та мають турецьке посвідчення водія. Угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.
Як обміняти посвідчення
Для обміну водійського посвідчення громадянам України, які проживають у Туреччині, можна звернутися до місцевих управлінь населення та надати документи, які вимагає турецька сторона. Громадянам Туреччини, які проживають в Україні, для обміну документів слід звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України і подати такі документи:
Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, українці, які виїхали до Туреччини, можуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Така ж послуга доступна і туркам, які проживають в Україні та мають турецьке посвідчення водія. Угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.
Як обміняти посвідчення
Для обміну водійського посвідчення громадянам України, які проживають у Туреччині, можна звернутися до місцевих управлінь населення та надати документи, які вимагає турецька сторона. Громадянам Туреччини, які проживають в Україні, для обміну документів слід звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України і подати такі документи:
- посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);
- медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на момент дії військового стану медична довідка не є обов'язковою);
- турецьке національне посвідчення водія та його завірений переклад українською мовою.
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