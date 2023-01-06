Українці в Празі вийшли на мітинг до посольства росії та звернулися до росіян

09:43 06 січня Київ, Україна

У столиці Чехії, Празі, українці влаштували акцію біля будівлі посольства росії, закликаючи росіян не піддаватися "злочинним наказам своєї влади" щодо мобілізації та не брати участь "у цій жорстокій війні".



Про це йдеться у релізі організаторів акції – громадської ініціативи Hlas Ukrajiny.

На тлі державної установи росії українці під час акції розтягнули банер із закликом зберегти своє життя і не вчиняти злочинів у чужій країні.



Мітингувальники закликали тих росіян, кого змушують воювати в Україні, здаватися в полон за допомогою проєкту "Хочу жити", а також розповсюджувати контакти проєкту серед родичів та близьких, яким загрожує мобілізація.



Одна з лідерів Hlas Ukrajiny у Празі Анастасія Сигнаєвська, коментуючи акцію, зазначила, що не можна ігнорувати, що росія має намір закрити кордони для всіх, кого можна буде мобілізувати і, як наслідок, змусить воювати безліч людей, які стали заручниками ситуації.