Українці у Польщі основним джерелом новин обрали соцмережі

Українці в Польщі основним джерелом новин про батьківщину обрали соціальні мережі – вони становлять понад дві третини всіх залучених джерел інформації.
Про це свідчать результати дослідження "Медіаспоживання та громадська активність українців, які знайшли тимчасовий притулок.
Про це свідчать результати дослідження "Медіаспоживання та громадська активність українців, які знайшли тимчасовий притулок.
переселенців у Польщі”.
Соцмережі обрали основним джерелом інформації 68% опитаних, йдеться у дослідженні, серед причин вибору назвали швидкість отримання інформації, зручність, великий вибір каналів та інформативність.
Провідну позицію серед соцмереж, згідно з результатами опитування, зайняв Телеграм. Для споживання новин його використали 64% респондентів, 44% назвали цю соцмережу головним джерелом інформації через високу оперативність.
Ютуб обрав 51% респондентів як головне джерело – 12%; Він найкраще підходить для перегляду телевізійних каналів та особистих інтерв'ю.
Вайбер віддали перевагу 47% опитаних, як головне джерело — 8%. Його обирають через персоналізацію та почуття спілкування завдяки коментарям та рекомендаціям.
Інстаграми для споживання новин використовують 44%, як головне джерело — 7%. Він приваблює своєю оперативністю та лаконічністю, а також персоналізацією пабліків, причетністю до особистого життя користувачів, йдеться у дослідженні.
Сайти новин (включаючи служби новин, такі як Google, укр.ні, уніан.ні і т.д.) використовують 18% учасників опитування. Також цьому джерелу належить 16% сумарного часу споживання інформації.
Телебачення обрали 10% респондентів, його частка у сумарному споживанні дорівнює 17%. Серед перешкод для вільного доступу до цього медіа:
- відсутність телевізора;
- недопредставленість українських каналів на місцевому телебаченні;
- недостатнє володіння польською мовою.
Більшість споживання новин припадає на телемарафон "Єдині новини" - 60%.
Радіо віддають перевагу 3% опитаних (5% сумарного часу споживання новин). Найчастіше його використовують як тло - наприклад, під час монотонної роботи або водіння.
Друковані видання обрали менше ніж 1% респондентів, також їм належить менше ніж 1% часу споживання. Їх сприймають як щось застаріле, наголосили дослідники.
Радіо віддають перевагу 3% опитаних (5% сумарного часу споживання новин). Найчастіше його використовують як тло - наприклад, під час монотонної роботи або водіння.
Друковані видання обрали менше ніж 1% респондентів, також їм належить менше ніж 1% часу споживання. Їх сприймають як щось застаріле, наголосили дослідники.
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