Українці у Польщі основним джерелом новин обрали соцмережі

14:43 12 січня Київ, Україна

Українці в Польщі основним джерелом новин про батьківщину обрали соціальні мережі – вони становлять понад дві третини всіх залучених джерел інформації.



Про це свідчать результати дослідження "Медіаспоживання та громадська активність українців, які знайшли тимчасовий притулок.

переселенців у Польщі”.

Соцмережі обрали основним джерелом інформації 68% опитаних, йдеться у дослідженні, серед причин вибору назвали швидкість отримання інформації, зручність, великий вибір каналів та інформативність.



Провідну позицію серед соцмереж, згідно з результатами опитування, зайняв Телеграм. Для споживання новин його використали 64% респондентів, 44% назвали цю соцмережу головним джерелом інформації через високу оперативність.

"Фейсбук використовують 56% опитаних, як головне джерело – 15%. Перевага цієї соцмережі – автоматичний підбір інформації, недолік – тривалий час між публікацією новини та її потраплянням у стрічку", - пишуть дослідники.

Ютуб обрав 51% респондентів як головне джерело – 12%; Він найкраще підходить для перегляду телевізійних каналів та особистих інтерв'ю.



Вайбер віддали перевагу 47% опитаних, як головне джерело — 8%. Його обирають через персоналізацію та почуття спілкування завдяки коментарям та рекомендаціям.



Інстаграми для споживання новин використовують 44%, як головне джерело — 7%. Він приваблює своєю оперативністю та лаконічністю, а також персоналізацією пабліків, причетністю до особистого життя користувачів, йдеться у дослідженні.



Сайти новин (включаючи служби новин, такі як Google, укр.ні, уніан.ні і т.д.) використовують 18% учасників опитування. Також цьому джерелу належить 16% сумарного часу споживання інформації.



Телебачення обрали 10% респондентів, його частка у сумарному споживанні дорівнює 17%. Серед перешкод для вільного доступу до цього медіа:

відсутність телевізора;

недопредставленість українських каналів на місцевому телебаченні;

недостатнє володіння польською мовою.

Більшість споживання новин припадає на телемарафон "Єдині новини" - 60%.



Радіо віддають перевагу 3% опитаних (5% сумарного часу споживання новин). Найчастіше його використовують як тло - наприклад, під час монотонної роботи або водіння.



Друковані видання обрали менше ніж 1% респондентів, також їм належить менше ніж 1% часу споживання. Їх сприймають як щось застаріле, наголосили дослідники.



