Українці впевнені у можливості країни відбити агресію Росії

15:25 08 червня Київ, Україна





При цьому близько 60% респондентів зазначили, що для перемоги у війні необхідно досить тривалий час: 25% вважають, що потрібно більше року, 37% - півроку-рік. Майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців, ще близько 20% поки що не можуть дати Абсолютна більшість українців (95%) упевнена, що Україна зможе відбити напад росії, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".При цьому близько 60% респондентів зазначили, що для перемоги у війні необхідно досить тривалий час: 25% вважають, що потрібно більше року, 37% - півроку-рік. Майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців, ще близько 20% поки що не можуть дати

відповідь.

Водночас, за даними соціологів, спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі (понад рік). Найбільше серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%).

Крім того, згідно з опитуванням, 71% українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 13% – протилежної думки, ще 16% – не змогли оцінити. Як і влітку минулого року, нині спостерігається невелике зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, і збільшується кількість тих, хто не визначився в оцінках. У всіх регіонах і серед різного віку продовжує домінувати оцінка напряму як правильного.

Опитування провело соціологічна група "Рейтинг" 1-2 червня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. У ньому взяли участь 1000 респондентів від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.