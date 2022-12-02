Українці тепер перевипускатимуть свої посвідчення водія кожні 10-15 років
07:11 02 грудня Київ, Україна
Українці будуть зобов'язані відновлювати свої посвідчення водія кожні 10-15 років, а водії транспортних компаній - кожні 5 років.
Про це повідомляє заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлію Клименко.
"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.
Вона зазначила, що водії транспортних компаній мають кожні п'ять років відновлювати посвідчення.. вона ж уточнила, що це найпоширеніша європейська практика.
"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада ухвалить закон", - підсумувала Клименко.
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