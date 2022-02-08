Українці стали менше споживати електрики

08:09 08 лютий Київ, Україна

За підсумками тижня з 31 січня до 6 лютого 2022 року Укренерго фіксує зменшення споживання електричної енергії жителями України.

Головною причиною зниження обсягу споживання в компанії називають потепління.



При цьому в Укренерго наголошують, що спеціальних відключень з метою зменшення обсягів споживання електроенергії протягом останнього на сьогодні тижня не відбувалося.



У звіті йдеться, що всі сім днів в Україні одночасно і без перебоїв функціонували 15 енергоблоків атомних електростанцій, а їхня сумарна потужність за даними з понеділка по п'ятницю (з 31 січня по 4 лютого 2022 року) склала понад 13 гігаватів.



Окремо повідомляється, що частка електроенергії, що виробляється в покритті навантаження, зросла до 61% порівняно з 55% тижнем раніше. У цей час знизилося середнє значення добового виробництва енергії на теплових електростанціях – на 21,3%. Це сталося у зв'язку зі зниженням обсягів споживання населенням України, а також зростанням генерації АЕС. До речі, частка навантаження ТЕС досягла лише 20%.



Слід також додати, що станом на понеділок, 7 лютого, є 713,7 тисячі тонн запасів вугілля на ТЕС, з яких газового – 647,7 тисячі тонн, а антрацитового – 66 тисяч тонн.