Українці стали менше споживати електрики

За підсумками тижня з 31 січня до 6 лютого 2022 року Укренерго фіксує зменшення споживання електричної енергії жителями України.
Головною причиною зниження обсягу споживання в компанії називають потепління.
При цьому в Укренерго наголошують, що спеціальних відключень з метою зменшення обсягів споживання електроенергії протягом останнього на сьогодні тижня не відбувалося.
У звіті йдеться, що всі сім днів в Україні одночасно і без перебоїв функціонували 15 енергоблоків атомних електростанцій, а їхня сумарна потужність за даними з понеділка по п'ятницю (з 31 січня по 4 лютого 2022 року) склала понад 13 гігаватів.
Окремо повідомляється, що частка електроенергії, що виробляється в покритті навантаження, зросла до 61% порівняно з 55% тижнем раніше. У цей час знизилося середнє значення добового виробництва енергії на теплових електростанціях – на 21,3%. Це сталося у зв'язку зі зниженням обсягів споживання населенням України, а також зростанням генерації АЕС. До речі, частка навантаження ТЕС досягла лише 20%.
Слід також додати, що станом на понеділок, 7 лютого, є 713,7 тисячі тонн запасів вугілля на ТЕС, з яких газового – 647,7 тисячі тонн, а антрацитового – 66 тисяч тонн.
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