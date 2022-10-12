Українці стали менш негативно ставитися до ОУН-УПА

12:59 12 жовтня Київ, Україна

Кількість людей, які негативно оцінюють діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії (ОУН-УПА) зменшилася більш ніж у 5 разів, починаючи з 2013 року.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



Результати було оприлюднено на сторінці інституту.



Соціологи у 2013 році поставили питання українцям щодо сприйняття діяльності ОУН-УПА під час Другої світової війни. У вересні 2022 року соціологи повторили опитування.



Згідно з результатами, з 2013 року більш ніж у 5 разів поменшало тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА – з 42% до 8%. Водночас з 22% до 43% зросла частка тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА.

Також з 27% до 37% побільшало варіантів "важко сказати напевно, негативно чи позитивно".



У 2013 році в усіх регіонах, крім заходу, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто позитивно оцінював. 2022 року у всіх регіонах України більшість позитивно ставиться до організації.



На заході 57% респондентів оцінюють діяльність ОУН позитивно, негативно оцінюють 4%. У центрі співвідношення 43% проти 6%, півдні – 37% проти 11%, сході – 27% проти 16%.



У всіх вікових категоріях спостерігається покращення ставлення до ОУН-УПА. Серед усіх вікових категорій частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.



Опитування провів КМІС 7-13 вересня 2022 року методом телефонних інтерв'ю. Опитано 1025 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років та старшими) громадянами України. Статистична похибка не перевищувала 3,4%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.