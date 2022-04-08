Українці стали частіше купувати вживані автомобілі. Топ 10

19:20 09 липня Київ, Україна

Пандемія вдарила по кишенях українців - серед автолюбителів виріс попит на вживані автомобілі.



За підсумками першого півріччя 2021 року на українські номери перейшли 195,5 тис. ввезених з інших країн легкових авто, що були в експлуатації, що на 40% більше, ніж роком раніше.



Зокрема, в червні 2021-го на українські номери перейшли 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє Укравтопром.



Як повідомлялося, нових легкових авто за місяць було зареєстровано 8,8 тис. шт. Таким чином, розмитнений секонд-хенд зайняв 80% первинного ринку легкових авто.



У порівнянні з минулим роком червневі реєстрації б/у іномарок виросли на 23%.



Найпопулярнішою маркою серед старих іномарок стала німецька Volkswagen. За місяць українці зареєстрували 6083 Фольксвагени з пробігом.



Другий результат у Ford, власниками старих автомобілів цієї марки стали 3480 українських автомобілістів.



На третьому місці Renault - 3002 розмитнені і зареєстровані машини.



ТОП-10 моделей авто з пробігом, зареєстрованих в червні, виглядає так: