Українці створили найбільше NFT-зображення у світі для Ілона Маска

16:27 08 червня Київ, Україна

Український стартап Кеікі допоміг дітям створити найбільше у світі NFT. Його збираються подарувати Ілону Маску на знак подяки за підтримку України.

Найбільше NFT-зображення у світі складається з малюнків 20 дітей-біженців, проєкт називається The Big Thank You Elon. Розмір цього NFT – 30000х30000 пікселів. Попередній рекорд встановила робота Everydays - The First 5000 Days креатора Beeple, вона мала розміри 21069х21069 пікселів.

Серед сцен, зображених на NFT, – Маск, який передає Starlink вівці на фермі, а також його обличчя у стилі мультсеріалу "Король гори".
«27 лютого, через три дні після вторгнення росії в Україну, Маск оголосив, що Starlink активований в Україні і що термінали прямують до країни. Це сталося на офіційний запит української влади. Starlink дуже допоміг у налагодженні зв'язку в регіонах, що постраждали від війни. Зеленський висловив публічну подяку Маску. Але ми вважаємо, що цього недостатньо, щоб показати нашу українську щедрість та гостинність. Тому ми вирішили зробити найбільший NFT в історії, наповнити його разом із добрими людьми, дітьми, і принести це тепло Ілону Маску», – пишуть представники Кеікі.