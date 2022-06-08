Українці створили найбільше NFT-зображення у світі для Ілона Маска

«27 лютого, через три дні після вторгнення росії в Україну, Маск оголосив, що Starlink активований в Україні і що термінали прямують до країни. Це сталося на офіційний запит української влади. Starlink дуже допоміг у налагодженні зв'язку в регіонах, що постраждали від війни. Зеленський висловив публічну подяку Маску. Але ми вважаємо, що цього недостатньо, щоб показати нашу українську щедрість та гостинність. Тому ми вирішили зробити найбільший NFT в історії, наповнити його разом із добрими людьми, дітьми, і принести це тепло Ілону Маску», – пишуть представники Кеікі.