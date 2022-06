Українці створили найбільше NFT-зображення у світі для Ілона Маска

Український стартап Кеікі допоміг дітям створити найбільше у світі NFT . Його збираються подарувати Ілону Маску на знак подяки за підтримку України.Найбільше NFT-зображення у світі складається з малюнків 20 дітей-біженців, проєкт називається The Big Thank You Elon. Розмір цього NFT – 30000х30000 пікселів. Попередній рекорд встановила робота Everydays - The First 5000 Days креатора Beeple, вона мала розміри 21069х21069 пікселів.Серед сцен, зображених на NFT, – Маск, який передає Starlink вівці на фермі, а також його обличчя у стилі мультсеріалу "Король гори".