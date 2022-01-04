Українці створили новорічне LED-шоу на хмарочосі «Бурдж Халіфа» у Дубаї

15:00 04 січень Київ, Україна

Українська компанія Magic Innovations створила новорічне LED-шоу для найвищої у світі будівлі «Бурдж Халіфа» у Дубаї, ОАЕ. Шоу під назвою Eve of Wonder переглянули мільйони людей.



Для 828-метрового фасаду будівлі, що є величезним LED-екраном, українці створили 8-хвилинне шоу, що складалося з понад 200 сцен.

Magic Innovations підготували проєкт менш як за 2 місяці.



Перед тим, як створити інсталяцію для Бурдж Халіфа, Magic Innovations перемогли на Фестивалі світла в Берліні, де їхню інсталяцію транслювали на найвищу споруду в Німеччині, Берлінську телевежу.



Цю роботу, а також 3D-проєкцію Magic Innovations до свята Курбан-байрам оцінили представники компанії, що займається обслуговуванням "Бурдж Халіфа". Вони запропонували Magic Innovations підготувати відео до Нового року.