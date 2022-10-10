Українці, знижуйте споживання електроенергії під час вечірнього піку

17:09 10 жовтня Київ, Україна

Українців закликають не включати потужні електроприлади під час вечірнього піку споживання. Відповідне звернення у понеділок, 10 жовтня, оприлюднила прес-служба Укренерго.

Зазначається, що у зв'язку з пошкодженням ракетних обстрілів магістральних електромереж Київського регіону НЕК Укренерго запровадила графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі.

Укренерго наголошує, що обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірні години, коли традиційно спостерігається пік споживання.

"У зв'язку з цим закликаємо жителів Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Рекомендуємо включати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, дотримуючись цих простих рекомендацій, можна убезпечити електромережі регіону від перевантажень та ризику додаткових аварій.

В Укренерго також додали, що роботи з відновлення нормального харчування Києва та області будуть виконані в найкоротші терміни.

Раніше стало відомо, що на Харківщині частково повернули електропостачання. Повністю знеструмленими залишаються чотири області – Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільська.