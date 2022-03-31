Українці зможуть слухати аудіогіди українською мовою в музеях Єгипту

Міністр туризму і старожитностей Єгипту розповів, що тепер українцям доступні аудіогіди в нових музеях Єгипту. Халеда Аль-Анані розповів, що уряд країни оновив в більшості музеях країни можливість слухати екскурсії українською мовою.

"Я запросив в українського посольства варіант оформлення аудіогіда через QR-код, який можна буде завантажувати і прослуховувати", - сказав Аль-Анані.

Міністр повідомив, що в минулому році були відкриті нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців - Шарм-ель-Шейху і Хургаді, а в цьому - Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. У найближчих планах - створення 20 нових, плюс щорічне оновлення 20% наявних музеїв. Всі вони будуть мати українські аудіогіди.

Напередодні на пресконференції міністр заявив, що уряд Єгипту дав розпорядження готелям, в яких відпочивають українські туристи, надавати послуги українською мовою. Також він розповів про майбутню появу гарячої лінії для українців в Єгипті.