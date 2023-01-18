Українці зможуть пересилати паспорти поштою. Які умови

08:01 18 січня Київ, Україна

Уряд України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку. Наразі українці зможуть пересилати документи, зокрема паспорти, поштою.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Щодо паспортів громадянина України та посвідчення особи повернення в Україну правило діє на період військового стану та карантину.
"Дозволено пересилання в міжнародних поштових відправленнях, що реєструються, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії військового стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну", - йдеться у повідомленні.