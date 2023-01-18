Українці зможуть пересилати паспорти поштою. Які умови

"Дозволено пересилання в міжнародних поштових відправленнях, що реєструються, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії військового стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну", - йдеться у повідомленні.