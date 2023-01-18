Українці зможуть пересилати паспорти поштою. Які умови

Уряд України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку. Наразі українці зможуть пересилати документи, зокрема паспорти, поштою.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Щодо паспортів громадянина України та посвідчення особи повернення в Україну правило діє на період військового стану та карантину.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Щодо паспортів громадянина України та посвідчення особи повернення в Україну правило діє на період військового стану та карантину.
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