Українці зможуть обміняти гривні на євро в італійських банках

18:19 17 червня Київ, Україна

Громадяни України, які через війну вимушено покинули свою країну та перебувають в Італії, з 21 червня зможуть обміняти готівкову гривню на євро.



Про це повідомляє прес-служба



Відповідну угоду уклали Національний



"Громадяни України, зокрема неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або надані міжнародним захистом, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у філіях італійського центробанку на території Італії або в установах комерційних банків.



Відповідний перелік, який налічує понад 400 відділень банків-партнерів по всій країні, є доступним і при необхідності оновлюється на офіційному веб-сайті Банку Італії", - йдеться в повідомленні.



У разі переміщених неповнолітніх осіб без супроводу такі обмінні операції мають здійснюватись їх законним опікуном.



При цьому угода передбачає обмін готівкової гривні в межах встановленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуться банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).



Також обміну не підлягають значно зношені банкноти та дефекти. Про це повідомляє прес-служба НБУ Відповідну угоду уклали Національний банк України та Банк Італії 6 червня."Громадяни України, зокрема неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або надані міжнародним захистом, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у філіях італійського центробанку на території Італії або в установах комерційних банків.Відповідний перелік, який налічує понад 400 відділень банків-партнерів по всій країні, є доступним і при необхідності оновлюється на офіційному веб-сайті Банку Італії", - йдеться в повідомленні.У разі переміщених неповнолітніх осіб без супроводу такі обмінні операції мають здійснюватись їх законним опікуном.При цьому угода передбачає обмін готівкової гривні в межах встановленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуться банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).Також обміну не підлягають значно зношені банкноти та дефекти.

"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, що визначається НБУ.



Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щоп'ятниці і публікуватиметься на офіційному веб-сайті Банку Італії", - пояснили в НБУ.



Операції обміну готівкової гривні не передбачають відкриття рахунку чи сплати будь-яких платежів.



З початку війни Нацбанком України вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції та Нідерландів.