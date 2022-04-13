Українці скуповують ліки: покупка антибіотиків зросла в 40 разів

13:40 17 листопада Київ, Україна

На останньому засіданні ВР, від 17 листопада, Віктор Ляшко поділився статистикою ринку фармацевтики. За його словами, українці, в порівнянні з минулим роком, почали купувати в 40 разів більше антибіотиків.

"Звертаю увагу, що застосування антибіотиків протягом 2020 р. зросло майже в 40 разів за деякими групами. Ми відзначаємо значне зростання антибіотиків, зокрема тих, які купуються в аптечній мережі та не за призначенням лікаря",- розповів Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що неконтрольоване вживання антибіотиків може викликати стійкість до препаратів і мати негативні наслідки для здоров'я в майбутньому.

"Хочу звернути увагу, що безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності. Борючись з епідемією коронавірусної хвороби, ми повинні вже говорити про можливі віддалені наслідки цієї епідемії, які значно позначаться на здоров'ї населення", - додав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання також зазначив, що приймати антибіотики варто тільки за призначенням лікаря - а не за рекомендаціями знайомих.

"Що стосується антибіотиків, їх необхідно приймати тільки за рецептом лікарів. Їх не треба купувати і їсти самим... Люди вживають антибіотики, тому що десь почули, хтось розповів - а це потрібно робити виключно за рецептами і порадами лікарів. Якщо лікування відбувається амбулаторно, то медичні установи забезпечують лікування антибіотиками", - зазначив Шмигаль.

Санітарний лікар запевнив, що Міністерство охорони здоров'я контролює наявність антибіотиків.



Зокрема, на залишках в лікувальній мережі є:



Цефтріаксона - 1 735 000 ампул.

Моксифлоксацину - 117 000.

Азитроміцину - 177 000.

Меропенем та Амоксиклав знаходяться на національних складах, як національний резерв, на випадок, якщо в якійсь області не вистачатиме антимікробних препаратів.