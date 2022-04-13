Українці скуповують ліки: покупка антибіотиків зросла в 40 разів

На останньому засіданні ВР, від 17 листопада, Віктор Ляшко поділився статистикою ринку фармацевтики. За його словами, українці, в порівнянні з минулим роком, почали купувати в 40 разів більше антибіотиків.
Заступник міністра зазначив, що неконтрольоване вживання антибіотиків може викликати стійкість до препаратів і мати негативні наслідки для здоров'я в майбутньому.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання також зазначив, що приймати антибіотики варто тільки за призначенням лікаря - а не за рекомендаціями знайомих.
Санітарний лікар запевнив, що Міністерство охорони здоров'я контролює наявність антибіотиків.
Зокрема, на залишках в лікувальній мережі є:
Цефтріаксона - 1 735 000 ампул.
Моксифлоксацину - 117 000.
Азитроміцину - 177 000.
Меропенем та Амоксиклав знаходяться на національних складах, як національний резерв, на випадок, якщо в якійсь області не вистачатиме антимікробних препаратів.
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