Українці вважають, що ситуація з корупцією під час війни не змінилася

Українці песимістично оцінюють економічну ситуацію в Україні та вважають, що війна не вплинула на проблеми, пов'язані з корупцією. Водночас громадяни відзначають покращення загальної політичної ситуації, обороноздатності та міжнародного іміджу України.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада.
Найгірше респонденти оцінили економічну ситуацію в країні: 80% заявили про її погіршення, 10% відзначили відсутність змін, і лише 6% помітили поліпшення.
Також респонденти негативно оцінили ситуацію з цінами на основні товари та ліки (погіршилося на 94%), можливості знайти роботу (погіршилося на 72%) та якості освіти (погіршилося на 55%). Водночас найкращі оцінки спостерігаються в оцінці обороноздатності країни (90%) та міжнародному іміджі України (86%).
Оцінюючи зміни в різних сферах за останній рік, респонденти висловили більше позитивних оцінок щодо політичної ситуації — близько половини зазначили, що вона покращала, а також почуття впевненості у майбутньому — майже 40% опитаних заявили про покращення.
При цьому дві третини опитаних очікують, що 2023 рік буде кращим за попередній.
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