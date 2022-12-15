Українці вважають, що ситуація з корупцією під час війни не змінилася

15:34 15 грудня Київ, Україна

Українці песимістично оцінюють економічну ситуацію в Україні та вважають, що війна не вплинула на проблеми, пов'язані з корупцією. Водночас громадяни відзначають покращення загальної політичної ситуації, обороноздатності та міжнародного іміджу України.



Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада.

"Ситуація у боротьбі з корупцією не змінилася на 46%, покращилася - на 22%, погіршилася - на 17%. Якість медичного забезпечення та житлово-комунальних послуг не змінилася майже для половини опитаних, покращилася для 12% та 8% відповідно, погіршилася – для 23% та 41% відповідно”, - йдеться у повідомленні.

Найгірше респонденти оцінили економічну ситуацію в країні: 80% заявили про її погіршення, 10% відзначили відсутність змін, і лише 6% помітили поліпшення.

"У сфері свободи слова та демократії половина опитаних не відчули змін, 34% - вважають, що тут ситуація покращала, 12% - погіршилася. Щодо стану доріг 42% відзначили, що змін не відбулося, 24% - побачили покращення, 28% - погіршення", - зазначили соціологи.

Також респонденти негативно оцінили ситуацію з цінами на основні товари та ліки (погіршилося на 94%), можливості знайти роботу (погіршилося на 72%) та якості освіти (погіршилося на 55%). Водночас найкращі оцінки спостерігаються в оцінці обороноздатності країни (90%) та міжнародному іміджі України (86%).