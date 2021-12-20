Українці самі виберуть фільми до Дня Незалежності

13:26 23 березень Київ, Україна

Держкіно запропонувало українцям вибрати дев'ять фільмів, які покажуть в кінотеатрах до 30-ї річниці Незалежності України.

"За роки незалежності в Україні було знято багато фільмів: видатних і посередніх, талановитих і переоцінених, підтриманих державою і незалежних від державного фінансування, успішних і тих, які не знайшли відгуку в серці глядача. Українське кіновиробництво пройшло за цей час складний шлях від спаду до відновлення і розвитку", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

У відомстві зазначають, що одним з поштовхів до появи сучасного українського кіно стало скасування в 2011 році системи "держзамовлення", коли Держкіно провело перший відкритий пітчинг - конкурсний відбір кінопроєктів на отримання державного фінансування.

"Відтоді в кінотеатральний прокат і на фестивальні майданчики України та світу вийшла чимала кількість фільмів, створених за державної підтримки. Багато з них стали твоїми улюбленими, про деякі ти чув, але не зміг подивитися, якісь не потрапили в твоє поле зору - саме тому зараз ми пропонуємо тобі вибрати своє кіно: ті українські фільми, які ти хотів би побачити на екранах кінотеатрів у тридцятий День народження нашої країни», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Держкіно запустило опитування , за результатами якого будуть відібрані фільми для прокату в кінотеатрах в серпні, до 30-ї річниці Незалежності України.

Зокрема, пропонується вибрати по три фільми зі списку в кожній з трьох категорій: фільми для широкої глядацької аудиторії, авторські фільми, документальні фільми. Опитування триватиме до кінця липня.