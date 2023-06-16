Українці розділилися у думках щодо культурного бойкоту

14,4% опитаних українців вважають, що українські спортсмени, науковці та художники не повинні відмовлятися від участі у заходах, де беруть участь росіяни, свідчить опитування Центру Разумкова.
- Водночас 22,8% респондентів вважають, що українці у будь-якому разі мають відмовлятися від участі у таких заходах.
- Ще 18,6% опитаних поділяють думку, що українські учасники мають самі вирішувати, чи брати їм участь у заходах, де учасниками також є росіяни.
- Крім того, 16,6% кажуть: українці не повинні брати участь у подібних заходах лише у тому випадку, якщо їх організують росіяни.
- Також 13,9% вважають, що українські спортсмени та художники можуть брати участь у заходах, у яких беруть участь росіяни, якщо ці росіяни засудили війну росії проти України.
- Ще 13,7% респондентів важко відповісти.
Культуру бойкоту повністю підтримує понад третина опитаних українців (39,4%), коментує результати опитування докторка політичних наук Лідія Смола.
Якщо йдеться про ставлення до громадян росії загалом, то понад третина українців (34,6%) визнають колективну відповідальність росіян за війну проти України, незалежно від політичних переконань.
Якщо йдеться про ставлення до громадян росії загалом, то понад третина українців (34,6%) визнають колективну відповідальність росіян за війну проти України, незалежно від політичних переконань.
Понад чверть опитаних (26,1%) вірять у існування "хороших росіян". Також 9,2% негативно ставляться лише до президента росії путіна і російського керівництва.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі