Українці розділилися у думках щодо культурного бойкоту

12:58 29 травня Київ, Україна

14,4% опитаних українців вважають, що українські спортсмени , науковці та художники не повинні відмовлятися від участі у заходах, де беруть участь росіяни, свідчить опитування Центру Разумкова.

Водночас 22,8% респондентів вважають, що українці у будь-якому разі мають відмовлятися від участі у таких заходах.

Ще 18,6% опитаних поділяють думку, що українські учасники мають самі вирішувати, чи брати їм участь у заходах, де учасниками також є росіяни.

Крім того, 16,6% кажуть: українці не повинні брати участь у подібних заходах лише у тому випадку, якщо їх організують росіяни.

Також 13,9% вважають, що українські спортсмени та художники можуть брати участь у заходах, у яких беруть участь росіяни, якщо ці росіяни засудили війну росії проти України.

Ще 13,7% респондентів важко відповісти.

Культуру бойкоту повністю підтримує понад третина опитаних українців (39,4%), коментує результати опитування докторка політичних наук Лідія Смола.



Якщо йдеться про ставлення до громадян росії загалом, то понад третина українців (34,6%) визнають колективну відповідальність росіян за війну проти України, незалежно від політичних переконань.

Понад чверть опитаних (26,1%) вірять у існування "хороших росіян". Також 9,2% негативно ставляться лише до президента росії путіна і російського керівництва.