Українці заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку

Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку, йдеться у новому дослідженні.
Згідно з останніми дослідженнями, 40% українців втратили роботу внаслідок війни та не мають основного джерела заробітку. Скоротили зарплати близько третини опитаних фахівців. Зарплата залишилася на довоєнному рівні лише у кожного п'ятого опитаного фахівця.
Згідно з останніми дослідженнями, 40% українців втратили роботу внаслідок війни та не мають основного джерела заробітку. Скоротили зарплати близько третини опитаних фахівців. Зарплата залишилася на довоєнному рівні лише у кожного п'ятого опитаного фахівця.
Дві третини українців готові знизити бажану зарплату за складнощів з працевлаштуванням. Є навіть такі, хто погодиться на будь-яку зарплату, яку запропонують аби влаштуватися працювати (8%).
Кожен п'ятий фахівець готовий знизити бажану зарплату не більше ніж на 5%, ще стільки ж українців готові знизити планку на 6-15%. Заради працевлаштування готові зменшити бажаний оклад на чверть 9% опитаних українців.
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