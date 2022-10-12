Українці заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку

10:32 12 жовтня Київ, Україна

Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку, йдеться у новому дослідженні.



Згідно з останніми дослідженнями, 40% українців втратили роботу внаслідок війни та не мають основного джерела заробітку. Скоротили зарплати близько третини опитаних фахівців. Зарплата залишилася на довоєнному рівні лише у кожного п'ятого опитаного фахівця.

Дві третини українців готові знизити бажану зарплату за складнощів з працевлаштуванням. Є навіть такі, хто погодиться на будь-яку зарплату, яку запропонують аби влаштуватися працювати (8%).

Кожен п'ятий фахівець готовий знизити бажану зарплату не більше ніж на 5%, ще стільки ж українців готові знизити планку на 6-15%. Заради працевлаштування готові зменшити бажаний оклад на чверть 9% опитаних українців.