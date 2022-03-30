Українці допомогли зібрати майже 5 тисяч матеріалів про військові злочини росії

14:45 30 березня Київ, Україна





Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.



Для того, щоб надіслати інформацію, потрібно: З початку старту роботи єдиної платформи для збирання інформації про військові злочини росії в Україні громадяни вже подали 4935 матеріалів доказів.Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.Для того, щоб надіслати інформацію, потрібно:

описати дані про себе;

описати порушення із зазначенням точного місця та деталей (потерпілих, пошкодження тощо);

завантажити фото чи відео.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що всім, хто завантажує матеріали на платформу, гарантують конфіденційність і захист персональних даних.

“Сьогодні кожен із нас – безцінний свідок, а незабаром – член багатомільйонної команди обвинувачів із народу. Вся країна долучається до збору доказів звірств російських загарбників. Прокуратура, правоохоронні та державні органи, правозахисні та громадські організації, експерти та фахівці, міжнародні інститути, журналісти та звичайні громадяни мають можливість діяти єдиним фронтом документування скоєних російським агресором страшних злочинів”, – кажуть правоохоронці.

На цей час в Офісі Генпрокурора зареєстрували вже 3411 злочинів агресії та військових злочинів, з яких щонайменше

3306 випадків кваліфікували за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Кількість підозрюваних у їхньому скоєнні – 207.

Окрім цього сформували і робочу групу з міжнародних юристів, які надаватимуть рекомендації та забезпечуватимуть потенційне представництво України у цивільних та кримінальних справах, зокрема, щодо отримання репарацій.



Технологічним партнером робочої групи виступить корпорація Microsoft, яка також безкоштовно допомагатиме у питанні захисту, аналізу та обміну зібраними доказами.