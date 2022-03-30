Українці допомогли зібрати майже 5 тисяч матеріалів про військові злочини росії

З початку старту роботи єдиної платформи для збирання інформації про військові злочини росії в Україні громадяни вже подали 4935 матеріалів доказів.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
Для того, щоб надіслати інформацію, потрібно:
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
Для того, щоб надіслати інформацію, потрібно:
- описати дані про себе;
- описати порушення із зазначенням точного місця та деталей (потерпілих, пошкодження тощо);
- завантажити фото чи відео.
В Офісі Генпрокурора зазначають, що всім, хто завантажує матеріали на платформу, гарантують конфіденційність і захист персональних даних.
На цей час в Офісі Генпрокурора зареєстрували вже 3411 злочинів агресії та військових злочинів, з яких щонайменше
3306 випадків кваліфікували за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Кількість підозрюваних у їхньому скоєнні – 207.
Окрім цього сформували і робочу групу з міжнародних юристів, які надаватимуть рекомендації та забезпечуватимуть потенційне представництво України у цивільних та кримінальних справах, зокрема, щодо отримання репарацій.
Технологічним партнером робочої групи виступить корпорація Microsoft, яка також безкоштовно допомагатиме у питанні захисту, аналізу та обміну зібраними доказами.
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