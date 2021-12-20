Українці оцінили загрозу російського вторгнення

13:52 09 квітень Київ, Україна



Згідно з результатами опитування соцгрупи Рейтинг, в порівнянні з груднем 2018 року (коли РФ захопила українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза висока, зросла майже в 1,5 раза.

Відзначається, що 36% опитаних оцінюють імовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, як високу; 31% - як середню, 15% - низьку, 12% - кажуть, що загрози немає.



Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 6-7 квітня 2021.