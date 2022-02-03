Українці незадоволені своїм життям, але чекають дива

17:50 17 вересень Київ, Україна

За даними опитування компанії Research & Branding Group, 49% українських громадян незадоволені своїм матеріальним становищем і життям в цілому, а 46% українців все влаштовує.

На сьогодні як позитивні, так і негативні емоції відчуває рівна кількість жителів України - по 47%. Половина жителів України (51%) оцінюють своє матеріальне становище як середнє, третина (36%) - як погане, а кожен десятий (11%) - як хороше. Половина українців (50%) очікують, що за рік будуть жити принаймні так, як зараз, а кожен п'ятий очікує або поліпшення (20%), або погіршення (18%) свого життя через рік. На початку осені 2020 р. кожен другий українець (52%) вважає розвиток ситуації в країні в чомусь правильним, а в чомусь ні. Третина жителів країни вважає, що ситуація в ній розвивається в неправильному напрямку (35%), а 13% опитаних вважають розвиток ситуації в Україні правильним. Станом на вересень 2020 р. 40% українців очікують погіршення ситуації в країні, 32% вважають, що вона істотно не зміниться, а 19% очікують її поліпшення в найближчі пів року. Більшість українців (62%) оцінюють поточне економічне становище в країні як погане, вдвічі менше тих, хто вважає економічне становище країни середнім (30%), хорошим економічне становище вважає тільки 5% жителів України. Станом на вересень 2020 р. політичну ситуацію в Україні нестабільною вважає більш ніж половина жителів країни (54%), тоді як протилежної думки дотримується 14% опитаних. У ставленні до влади більше ніж у половини українців переважають негативні оцінки - недовіра (44%), ненависть (5%), а також байдужість (23%). Лише трохи більше чверті респондентів чинну владу підтримують (16%) або поважають (12%). У вересні лідерами суспільної довіри, яким довіряє більшість (понад 50%) населення є:

Волонтери/волонтерські організації (60%);

Армія (59%);

Ветерани АТО/ООС (58%);

Церква (56%).

Тим часом ексглава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що рейтинг президента України Володимира Зеленського обвалився до рівня меншого, ніж в першому турі виборів 2019 року.