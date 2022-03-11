Українці недоотримали лікарняних на 3 мільярди гривень

06:58 11 червень Київ, Україна

Світова пандемія стала причиною збільшення кількості виходів на лікарняний і часу перебування на ньому, що не могло не вплинути на зростання заборгованості по виплаті лікарняних українцям. На сьогодні цей борг становить близько трьох мільярдів гривень.

Про це розповів перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.



За словами чиновника, така заборгованість пов'язана зі спалахом захворюваності на COVID-19, коли в кінці минулого року вдвічі зросла кількість листів тимчасової непрацездатності та тривалість перебування на лікарняному.



Котик підкреслив, що уряд вже ухвалив рішення про виділення коштів для Фонду соцстрахування. Після проведення всіх необхідних бюджетних процедур вони будуть перераховані на погашення заборгованості, додав він.



При цьому прискорити виплату допоможе запуск електронних лікарняних, переконаний заступник міністра.



Нагадаємо, в квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, яким повернув людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соцстрахування в період тимчасової непрацездатності.