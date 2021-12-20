Українці не поспішають узаконювати стосунки

12:15 31 березень Київ, Україна

Згідно з даними Міністерства юстиції, кожен 10-й шлюб в Україні є цивільним, але незважаючи на те, що немає офіційного оформлення відносин, цивільне подружжя все одно захищене законом.
 
У відомстві зазначили, для того, щоб убезпечити себе в майбутньому, потрібен договір про спільне проживання.

Це можливо, якщо ніхто зі сторін не перебуває в офіційному шлюбі. Нотаріальне посвідчення такого договору зовсім не обов'язкове, але все ж ця процедура має низку переваг:
  • нотаріус при затвердженні договору перевіряє дійсну волю, правоздатність та дієздатність осіб, що унеможливлює визнання його нікчемним;
  • нотаріальне затвердження договору офіційно закріплює право користування майном та правовий режим майна, придбаного в період спільного проживання;
  • такий договір буде доказом у судовому процесі для притягування до спадкоємства в четверту чергу.