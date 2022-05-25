Українці назвали головні перешкоди для розвитку країни

17:01 19 серпня Киев, Украина

Згідно з дослідженнями, більшість українців вважають корупцію найбільшою перешкодою для розвитку України, слідом йде війна.

Дослідження "30 років незалежності: які досягнення і проблеми зростання бачать українці і на що сподіваються в майбутньому", провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

"Відповідаючи на відкрите питання без визначених заздалегідь варіантів, найбільшою перешкодою для розвитку України українці назвали корупцію - 38,5% опитаних. Другою суттєвою перепоною є війна - більше 18%. Також респонденти називали перешкодами: некомпетентність влади - 5,9%, олігархів - 5,7% і самих українців - 4,8%", - свідчать дані результати опитування.

У той самий час 69% опитаних вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі, але основна частка респондентів переконана, що це можливо в більш віддаленій перспективі. Так вважає майже половина всіх опитаних.



Ще п'ята частина респондентів вважає, що Україна в цілому не здатна подолати наявні труднощі і проблеми.



Відзначається, що незважаючи Ще п'ята частина респондентів вважає, що Україна в цілому не здатна подолати наявні труднощі і проблеми.Відзначається, що незважаючи на підтримку незалежності , українці все ж досить песимістичні в оцінці характеру подій, що сталися в країні з моменту проголошення незалежності.

"18% респондентів вважають, що було більше позитивного, 29% вважають, що було більше негативного, і 46% говорять, що негативного і позитивного було приблизно порівну", - йдеться в результатах дослідження.

Щодо успішних сфер, де відбулися перетворення після проголошення незалежності, названі: забезпечення рівноправності чоловіків і жінок, утвердження свободи слова, формування української нації, забезпечення рівноправності національних меншин, розвиток демократії, громадянського суспільства та обороноздатності в країні.



Найменше, на думку опитаних, Україні дається боротьба з корупцією, формування справедливого судочинства, боротьба зі злочинністю і встановлення соціальної справедливості.

Загальнонаціональне дослідження було проведено з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2 019 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.